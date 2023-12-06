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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزيت بـ 29 جنيهًا.. مجاهد نصار: تخفيضات كبيرة على أسعار السلع في المعارض بالقليوبية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن المبادرة والمعارض التي تم عرضها في محافظة القليوبية، شهدت سعر الزيت 29 جنيهًا 600 ميللي، والسكر بـ 27 جنيهًا، والأرز 24 جنيهًا للكيلو الواحد، السكر متواجد بكميات كبيرة، وغدا سيتم ضخ 10 أطنان في الأسواق، والسكر سيكون متوفرًا بكميات كبيرة. 

حديث حول المعارض الجديدة 

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المعارض في محافظة القليوبية مستمرة حتى شهر رمضان المقبل، وتم اتخاذ قرار بهذا الملف، من أجل العمل على تخفيض الأسعار على المواطنين خلال الفترة المقبلة. 

وتابع، أن كل السلع متواجدة في المعارض المطروحة من خلال محافظة القليوبية، وكل وكيل مديرية طالما يمتلك الشركات أوراقها تستطيع أن تقوم بمعارض وهذه تعليمات تأتي من الرئيس السيسي من أجل تخفيض الأسعار على المواطنين. 

واستكمل، أن المديريات ترغب في أن يكون التجّار لديهم مصداقية ليتم إرسال السكر إلى مستحقيه، ولا تتم المتاجرة به في ضوء جشع التجار المتواجد في الأسواق في الوقت الحالي، حيث إن جشع التجّار هيأ لهم أنهم قادرون على أن يتربحوا بشكل مبالغ فيه من السكر على حساب الشعب المصري. 

وفي سياق منفصل، زار اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، مستشفى مجاهد نصار الخيرية بميت نما، وتفقد المحافظ برفقة النائب مجاهد نصار، ومدير المستشفى، وعدد من الأطباء الأقسام المختلفة بالمستشفى والعيادات، واستمع إلى شرح وافٍ عن تجهيزات المستشفى والأقسام التي تم تشغيلها وخطة مؤسسة مجاهد نصار لدعم المنظومة الصحية بشبرا الخيمة.

واطلع محافظ القليوبية خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى، حيث يُقدّم خدماته الطبية بأسعار مُخفضة، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لصالح المريض.

وثمّن محافظ القليوبية جهود مستشفى مجاهد نصار التخصصي غير الهادفة للربح للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لأعلى معايير الجودة الصحية.

وأكد أن مستشفى مجاهد نصار التخصصي يعد إضافة قوية للقطاع الصحي بشبرا الخيمة وقفزة طبية حقيقية في نوعية وجودة الخدمات الطبية والعلاجية من خلال التجهيزات الطبية الحديثة التي تواكب التطور الطبي في كافة التخصصات ، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الفرق الطبية بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية بأسعار مخفضة .

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