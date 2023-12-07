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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تحذر من سقوط أمطار على المناطق الشمالية

صدى البلد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس، غائما جزئيا إلى غائم وبارد خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

وقالت الدائرة إن مازالت الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى  معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما حذرت من أن طقس اليوم سيكون غائما جزئيا وباردا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفية الى معتدلة  السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدئرة سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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