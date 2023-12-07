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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم والتحريض اللذين يمارسهما الاحتلال على جوتيريش

جوتيريش
جوتيريش

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم والتحريض اللذين يمارسهما الاحتلال على جوتيريش وتعتبرهما إرهابا سياسيا لمنعه أداء مهامه وفق المواثيق الأممية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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كما رحبت الخارجية الفلسطينية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن كي يتحمل مسؤوليته في وقف فوري لإطلاق النار.

 

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أمس الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

 

وجاء ذلك ، أثناء بحث وزير الخارجية المصري مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

 

وأكد وزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة حقناً لدماء المدنيين وإنفاذ المساعدات بشكل كاف ومستدام.

 

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقاً من حرص ومسئولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

 

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