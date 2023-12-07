برلمانى: تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب وطني للحفاظ على مصر وحدودها

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل واجب وطنى للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأشار إلى أن ما شهدته مصر من انجازات ونجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال خلال العشر السنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسي دفع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإعلان دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.



وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض والسنوات الأخيرة شهدت كماً غير مسبوق من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل وأن الرئيس السيسى حقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية مؤكداً أن الوضع الراهن في المنطقة والصراعات المستمرة في المنطقة المحيطة بمصر يجعلان الدعم والمساندة والتأييد للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات أمرًا ضروريًا لمواجهة شتى التحديات الأمنية والسياسية.



وقال المهندس حسن المير : إن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها إلا أنها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية خاصة أن القيادة السياسية اعطت اولوية قصوى لدعم قطاعى الزراعة والصناعة وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتنمية المشروعات الصغيرة مؤكداً أن مصر حققت نجاحات اقتصادية كبيرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأشار المهندس حسن المير إلى أن كل فئات المجتمع المصري يدعمون ويؤيدون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة للحفاظ على ماتحقق من انجازات ومشروعات قومية كبرى والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها مؤكداً أن العالم كله سوف يرى المكانة المرموقة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قلوب وعقول كل المصريين بمشاركتهم الكبيرة والواسعة فى هذه الانتخابات