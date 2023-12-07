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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟

العرة
العرة

تتسأل الفتيات اللاتي يذهبن لأداء العمرة انهن يضعن مكياج خفيف لاخفاء الحبوب وعيوب البشرة فهل يجوز ذلك وهل تقبل العمرة ؟،دار الإفتاء المصرية، أفتت بانه يجب على الإنسان أثناء أداء العمرة والحج أن يترك التزين والتجمل لأنه يكون فى حضرة المولى عز وجل.

هل يجوز وضع مكياج أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟

رد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، قائلاً:" أنه لا يجوز للمرأة أن تضع مكياج وأظافر أثناء أدائها للعمرة، والأمر لله إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها، فالمراة التى تضع مكياج أثناء العمرة أو الحج مخالفة للتعاليم الإسلامية التى تبين لنا كيف يكون الإحرام وكيف يكون أداء الحج والعمرة، فلا يجب على المرأة أن تتزين فى الشارع العام بل تتزين لزوجها فقط لا غير لأنها بذلك تلفت الأنظار اليها.

وأشار الى أنه إذا أرادت أن تخفي عيوب فى بشرتها فلا يجوز ذلك لا فى الحج ولا العمرة تقديسا للمكان الذي فيه، متسائلاً:" لا يجوز لها أن تتوضأ وهى واضعه لطلاء الأظافر “ مناكير” ولا مكياج فكيف بالحج والعمرة ؟.

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هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟

ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وضع الميكب أثناء أداء العمرة؟»، قائلاً:"أنه لا يجوز للمرأة أثناء إحرامها أن تتزين، بل عليها ان تترك التجمل وتذهب إلى الله تعالى بهيئة وشكل فيه لجوء الى الله سبحانه وتعالى أما مسألة الزينة تكون بعد الانتهاء من العمرة.

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هل يجوز أداء العمرة بالمكياج وطلاء الأظافر ؟ 

لا يجوز للمرأة أن تتزين وتضع مكياج وطلاء الأظافر أثناء أداء العمرة والحج، لا فى الحرم المكي ولا فى المسجد النبوي، إحترامًا وتقديسًا لهذه الاماكن المطهرة الشريفة، كل هذا من الممنوعات، وأمر القبول لله وحده.

محظورات الإحرام

وقد حددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:

1-تغطية الرأس
2-حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد
3-قصّ الأظافر
4-استخدم الطيب والروائح العطرية
5-مخالطة الزوجة
6-فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة
7-لبس المخيط
8-التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم
9-الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.

هل يجوز وضع مكياج أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة هل يجوز أداء العمرة بالمكياج وطلاء الأظافر محظورات الإحرام

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