عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: الكشف على 1219 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية بمركز بلقاس

قافلة طبية
قافلة طبية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه تم الكشف على 1219 مواطنا وصرف العلاج بالمجان خلال قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بقرية الجزاير في مركز بلقاس، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).


وأضاف محافظ الدقهلية - عقب إطلاعه على تقرير وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين حول نتائج أعمال القافلة - أن القافلة ضمت 11 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، بجانب تنفيذ 42 ندوة تثقيف للمواطنين، وإحالة 20 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى بالعيادات التخصصية، و9 مواطنين لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.


وأكد ضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية للقرى بالمناطق الأكثر احتياجا؛ تأكيدا على وصول الخدمة الصحية المتميزة لمواطني المناطق الريفية الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.


وعلى صعيد آخر، قال محافظ الدقهلية إنه تم رفع 3200 طن قمامة و300 طن أتربة و1200 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا، وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

الدقهلية اخبار الدقهلية محافظ الدقهلية بلقاس قرية الجزاير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

ترشيحاتنا

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

ميقاتي: استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح إسرائيل

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

آخر شهور السنة.. 9 أيام إجازة في ديسمبر.. وهؤلاء محرمون منها

غداً.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي قبل لقائهما بالكونفدرالية

الرئيس السيسي يهنئ تايلاند بالعيد القومي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

فيديو

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ