محافظ الدقهلية: الكشف على 1219 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية بمركز بلقاس

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه تم الكشف على 1219 مواطنا وصرف العلاج بالمجان خلال قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بقرية الجزاير في مركز بلقاس، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).



وأضاف محافظ الدقهلية - عقب إطلاعه على تقرير وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين حول نتائج أعمال القافلة - أن القافلة ضمت 11 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، بجانب تنفيذ 42 ندوة تثقيف للمواطنين، وإحالة 20 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى بالعيادات التخصصية، و9 مواطنين لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.



وأكد ضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية للقرى بالمناطق الأكثر احتياجا؛ تأكيدا على وصول الخدمة الصحية المتميزة لمواطني المناطق الريفية الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.



وعلى صعيد آخر، قال محافظ الدقهلية إنه تم رفع 3200 طن قمامة و300 طن أتربة و1200 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا، وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.