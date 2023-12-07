محافظ بني سويف يتابع أعمال لجان مراجعة كفاءة محطات المياه والصرف والري

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج المتابعة الميدانية التي نفذها اللجان المعنية تحت إشراف وتواجد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لاستعادة كفاءة وجاهزية جميع المكونات الفنية لمحطات المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي. والري، لاتخاذ ما يلزم نحو ضمان استدامة الجودة المطلوبة لسير العمل بتلك القطاعات.



واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمحطات كافة، وتوافر مصادر الطاقة والمولدات بها، وإتمام الصيانة الدورية لمكوناتها، وضمان جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، وكذا مياه الصرف الصحي المعالجة التي تستخدم في ري المساحات الخضراء، علاوة على جاهزية المعدات الهندسية على مختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية، والتي تشمل "لوادر وجليدرات ومكنسيات ومعدات الإغاثة وطلمبات رفع المياه وسيارات السحب والكسح،وغيرها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

فيما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لجاهزية المختصين المدربين بالمحافظة والوحدات المحلية وشركات المرافق من على مواجهة الأزمات حال حدوثها، مع تجهيز غرف إدارة الأزمات بمراكز ومدن المحافظة كافة، للعمل في حالات الطوارئ، خاصة مع بداية فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

