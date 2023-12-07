جامعة بني سويف تتقدم 70 مرتبة عالميا وتحقق الخامسة محلياً بالتصنيف الإندونيسي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تقدم الجامعة 70 مرتبة عالميا و 4 مراتب محليا مقارنه بالعام الماضي، لتحقق المرتبة 301 عالميا والخامس محلياً وفق التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن التصنيف الإندونيسي يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة ويعتمد على العديد من المعايير الأساسية أهمها الموقع والبنية التحتية و المساحات الخضراء والتعليم و البحث العلمي والطاقة وإدارة المياه،

قال أن التصنيف أن جامعة بني سويف ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية ،وقدمت نظرة شامله لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، من خلال الالتزام بالجوانب البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية للاستدامة، حيث حققت جامعة بني سويف مراكز متقدمة في معايير المياه و الطاقة والمناخ والبنية التحتية والتلوث والتعليم و البحث العلمي في الاستدامة كما حققت المعيار الأعلى في المياه .



من جانبها أشارت الدكتورة سماء الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، إلى أن التصنيف جسد دور جامعة بني سويف في العديد من محاور التنمية وفق استراتيجية تحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع التي تركز على النظام البيئي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة و الحد من التغيرات المناخية الأمر الذي يتماشى مع و رؤية مصر 2030.

