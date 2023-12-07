عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشوارع تغرق بالصرف الصحي.. الأمراض تنتشر في غزة بسبب المياه

صدى البلد

سلط تقرير لـ الجارديان البريطانية الضوء على أزمة المياه الحادة في غزة، حيث أصبحت مياه الشرب الآمنة نادرة بشكل متزايد، مما أدى إلى اتخاذ السكان إجراءات جذرية. 

 

مع قيام المسؤولين الإسرائيليين بتقليص إمدادات المياه المنقولة عبر الأنابيب إلى غزة، يواجه غالبية السكان تحديات في الحصول على المياه النظيفة. ويتفاقم الوضع بسبب ارتفاع الأسعار، مما يجعل المياه المعبأة غير متاحة للكثيرين.

 

يبرز التقرير روايات شخصية لأفراد يلجأون إلى تقنين المياه، واستخدام طرق غير تقليدية لتسخين المياه، وتقلب أسعار المياه المعبأة حسب توافر المساعدات. وسمح وقف إطلاق النار المؤقت للسكان بتخزين المياه، لكن استئناف الأعمال العدائية أدى إلى تعطيل هذه الجهود.

 

تسلط الوكالات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الضوء على التأثير الشديد لإمدادات المساعدات المقيدة على توزيع المياه وغيرها من الخدمات الحيوية. ويسلط التقرير الضوء على التهديد المباشر للصحة العامة، بما في ذلك انتشار الأمراض الجلدية والمعدة بسبب انخفاض توافر المياه.

 

تواجه بلديات غزة، التي تفتقر إلى إمدادات الوقود، صعوبات في ضخ مياه الصرف الصحي، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة. والوضع رهيب بشكل خاص في جنوب غزة، حيث غمرت مياه الصرف الصحي الشوارع في مناطق مثل رفح وخان يونس.

 

يلجأ السكان، الذين يواجهون نقص المياه المعبأة، إلى مصادر بديلة، معترفين بالمخاطر الصحية المحتملة. ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات، بما في ذلك إمدادات الوقود والمياه، للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

أزمة المياه غزة 50 ألف حامل في غزة 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

ترشيحاتنا

السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق

ترتيبات مصرية لتشغيل منفذ كرم أبو سالم بالأيام المقبلة بنفس آليات عمل العوجة

قبل الصمت الانتخابي.. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بقوة في التصويت

التليفزيون الفلسطيني يكشف تفاصيل مقـ تل نجل عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي

مصر تفضح الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتـ لاه منذ بداية العملية البرية بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ