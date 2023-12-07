الشوارع تغرق بالصرف الصحي.. الأمراض تنتشر في غزة بسبب المياه

سلط تقرير لـ الجارديان البريطانية الضوء على أزمة المياه الحادة في غزة، حيث أصبحت مياه الشرب الآمنة نادرة بشكل متزايد، مما أدى إلى اتخاذ السكان إجراءات جذرية.

مع قيام المسؤولين الإسرائيليين بتقليص إمدادات المياه المنقولة عبر الأنابيب إلى غزة، يواجه غالبية السكان تحديات في الحصول على المياه النظيفة. ويتفاقم الوضع بسبب ارتفاع الأسعار، مما يجعل المياه المعبأة غير متاحة للكثيرين.

يبرز التقرير روايات شخصية لأفراد يلجأون إلى تقنين المياه، واستخدام طرق غير تقليدية لتسخين المياه، وتقلب أسعار المياه المعبأة حسب توافر المساعدات. وسمح وقف إطلاق النار المؤقت للسكان بتخزين المياه، لكن استئناف الأعمال العدائية أدى إلى تعطيل هذه الجهود.

تسلط الوكالات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الضوء على التأثير الشديد لإمدادات المساعدات المقيدة على توزيع المياه وغيرها من الخدمات الحيوية. ويسلط التقرير الضوء على التهديد المباشر للصحة العامة، بما في ذلك انتشار الأمراض الجلدية والمعدة بسبب انخفاض توافر المياه.

تواجه بلديات غزة، التي تفتقر إلى إمدادات الوقود، صعوبات في ضخ مياه الصرف الصحي، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة. والوضع رهيب بشكل خاص في جنوب غزة، حيث غمرت مياه الصرف الصحي الشوارع في مناطق مثل رفح وخان يونس.

يلجأ السكان، الذين يواجهون نقص المياه المعبأة، إلى مصادر بديلة، معترفين بالمخاطر الصحية المحتملة. ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات، بما في ذلك إمدادات الوقود والمياه، للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.