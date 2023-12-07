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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تعالج حساسية الجلد في المنزل

حساسية الجلد
حساسية الجلد

تعد حساسية الجلد من المشكلات الشائعة خلال تغير الفصول أو بسبب ملامسة مواد مسببة لتهيج البشرة لذا من المهم معرفة طرق علاجه المنزلية.

ووفقا لما جاء في موقع" مايو كلينك " نمط الحياة والعلاجات المنزلية للمساعدة على تقليل حساسية الجلد والحكة وتهدئة الجلد الملتهبة :

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تجنب المادة المهيِّجة أو المسببة للحساسية: العنصر الأساسية في ذلك هو تحديد سبب الطفح الجلدي وتجنُّبه وقد يعطيك طبيبك قائمة بالمنتجات التي تحتوي عادةً على المادة التي تسبب حساسية الجلد لك.

اطلب أيضًا قائمة بالمنتجات الخالية من المادة التي تسبب حساسية الجلد  لك وضع كريمًا أو مرهمًا مضادًا للحكة وضع كريمًا أو مرهمًا يحتوي على الهيدروكورتيزون بتركيز 1% على المنطقة المصابة بالحكة مثل Cortizone 10 وغيره.

يُصرف هذا المنتج دون وصفة طبية ويمكنك شراؤه من الصيدلية ويُستخدم من مرة إلى مرتين يوميًا لبضعة أيام أو جرب غسول الكالامين وأيًا كان المنتج الذي تستخدمه، حاول تبريده في الثلاجة قبل وضعه على مكان حساسية الجلد.

استخدم أحد الأدوية المضادة للحكة: يشمل ذلك مضادات الهيستامين الفموية، مثل الديفينهيدرامين (Advil PM وBenadryl وغيرهما)، التي قد تساعدك أيضًا على النوم بشكل أفضل ومن مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية التي تساعد في علاج حساسية الجلد ولن تجعلك تشعر بالنعاس اللوراتادين (Alavert وClaritin وغيرهما).

استخدم كمادات باردة ورطبة: ضع قطعة قماش باردة مبللة على الطفح الجلدي لمدة من 15 إلى 30 دقيقة عدة مرات يوميًا.

احمِ جلدك: تجنب حك الجلد وقلّم أظافرك وإذا كنت لا تستطيع تجنب حك المنطقة المصابة بالحكة، فغطِّها بضمادة وولكن اترك البثور كما هي و أثناء تعافي بشرتك، ابق بعيدًا عن الشمس أو اتبع وسائل الحماية الأخرى من أشعة الشمس.

اغمر الجلد في ماء بارد ملطف:
اغمر المنطقة المصابة في ماء بارد لمدة 20 دقيقة واخلط الماء بأحد منتجات الاستحمام التي تحتوي على دقيق الشوفان (أفينو).

احمِ يديك
اشطف يديك وجففهما جيدًا برفق بعد غسلهما لحمايتهما من حساسية الجلد و   استخدم المرطبات طوال اليوم بعد أي كريم طبي تستخدمه واختر قفازات تناسب ما تحمي يديك منه وعلى سبيل المثال، القفازات البلاستيكية المبطنة بالقطن مناسبة إذا كانت يداك تتعرضان للبلل أكثر الوقت

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