تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 242.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.338 مليار ورقة منفذة على 744 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 276.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.320 مليار ورقة منفذة على 692 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 9.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.35%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 266.5 ألف عملية.

إيجى إكس 70

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.1 مليار جنيه، بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 313.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 20.5 مليار جنيه بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 580.2 ألف عملية.