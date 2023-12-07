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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة.

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.
 

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد


كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية البورصة المصرية ايجى أكس 30 مبيعات المستثمرين إيجي إكس 30 محدد الأوزان

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