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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه. 

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

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276.5 مليار جنيه إجمالي قيم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24571 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10467 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5304 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7686 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة رأس المال السوقي

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