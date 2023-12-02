276.5 مليار جنيه إجمالي قيم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الاسبوع لتصل الى 276.5 مليار جنيه من خلال تداول 320ر8 مليون ورقة منفذة على 692 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 204.8 مليار جنيه من خلال تداول 7.654 مليون جنيه منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له، فيما استحوذت الأسهم على 8.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات/أذون نحو43ر91% خلال أسبوع.

وبلغت تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 84.1% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 7.8% وذلك استبعاد الصفقات ، وأشار التقرير، أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 6ر298 مليون جنيه هذا الأسبوع ،بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.3 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين استحوذت على 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 6.4 و سجل العرب 7.6%،وقد سجل الأجانب صافي بيع بلغ 168ر5 مليار جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي شراء قدره 602ر3 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.