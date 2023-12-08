برصاص الاحتلال.. إصابة 4 فلسطينين في بلدة حزما شمال القدس

ذكرت إذاعة الأقصى ، اليوم الجمعة، إصابة 4 فلسطينين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة حزما شمالي القدس.

ونفذت قوات طيران الاحتلال حزاماً نارياً ويشن غارات مكثفة على محيط مستشفى الأوروبي في خانيونس.

وأفادت شبكة القدس الفلسطينية، بقصف طائرات الاحتلال مسجداً في منطقة عبسان، شرق خانيونس.

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام "، اليوم الجمعة ، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وأعلنت كتائب القسام قصف حشود من قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خانيونس

واستهدفت كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت الكتائب مغتصبة سديروت بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وكان مجاهدو القسام في وقت سابق قاموا بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي ايزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين