مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

في خطوة استراتيجية رائدة، تعتزم مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين طرح المشغولات الذهبية عبر منصة البورصة السلعية.

ويأتي هذا القرار بعد النجاح الباهر الذي شهدته عملية طرح السبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية منتصف شهر نوفمبر الماضي.

الفوائد المترتبة على تداول وشراء الذهب في البورصة السلعية

انضباط السوق

وتعتبر منصة البورصة السلعية واحدة من أهم الأدوات التي تعزز انضباط السوق المحلي بين البائع والمشتري.

ويتيح هذا النظام للأطراف المعنية التفاعل بشكل شفاف وفعّال، مما يسهم في تحديد أسعار الذهب بشكل منظم ومنصف.

