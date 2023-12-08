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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية وواجب وطني

المهندس أحمد عثمان،
المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

دعا المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري بكافة أطيافه إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق داخل مصر بعد غد الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

وأكد عثمان، ضرورة مشاركة جميع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذين يرغبون في التصويت له بانتخابه رئيساً للجمهورية لمدة 6 سنوات من 2024 - 2030.


ووجه عثمان، رسالة للشعب المصري، قائلا: "انزل وشارك وخليك إيجابي، صوتك أمانة ومشاركتك مسئولية والتزام دستوري وواجب وطني لا تتنازل عنه، من حقك أن تشارك في اختيار رئيس الجمهورية وتعبر عن إرادتك من خلال الصندوق".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ملحة لتكون المشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى تخصيص لجان للوافدين في كل المحافظات للتيسير على المواطنين المغتربين لظروف عمل أو زيارات أو غيرها، ولتمكين كل من يحق لهم التصويت من الإدلاء بأصواتهم.
 

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