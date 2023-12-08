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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: المصريون سيلبون نداء الوطن بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة حنان عمار، عضو مجلس النواب

دعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، جموع الشعب المصري العظيم، بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية خلال أيام التصويت بالداخل في 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المصريون يدركون تماما أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولديهم الوعي السياسي الكافي الذي يدفعهم للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية، والمشاركة بقوة في العرس الديمقراطي، مضيفة: "المصريون سيبهرون العالم بمشاركتكم الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024".

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المصريون يحرصون جيدا على خروج العملية الانتخابية بشكل حضاري يدعو للفخر، وسيسطرون ملحمة وطنية في حب مصر، لأنهم يعرفون أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، ومردوده الإيجابي على مستقبل الدولة المصرية.

واختتمت النائبة: "مؤسسات الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة بين كافة المرشحين، وأراهن على مشاركة الملايين من المصريين في الانتخابات الرئاسية وتلبية نداء الوطن".

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