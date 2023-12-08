30 دقيقة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. كهربا يهدر فرصتين للتسجيل

مرت 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد دقائق الشوط الأول حتى الأن تفوق النادي الأهلي بسيطرة كاملة على الكرة، وأهدر محمود كهربا فرصتين للنادي الأهلي لتسجيل الأهداف، وسط محاولات من حسين الشحات وبيرسي تاو على المحاولة تجاه مرمى الفريق الجزائري، على عكس الضيوف الذين يلعبون على الهجمة المرتدة طوال دقائق اللعب.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي للفريق الذي سيخوض مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع

رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول - محمد هاني

خط الوسط

مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم

حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا

وعلى دكة البدلاء:

خالد عبد الفتاح وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وموديست وكريم فؤاد وطاهر محمد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

غرفة الملابس للنادي الأهلي

حصل صدى البلد على صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصول النادي الأهلي للاستاد برج العرب

وصل منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الجيش ببرج العرب استعداد لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل مباريات الجولة الثالثة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه شباب بلوزداد وميدياما الغاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطة واحدة.

وسبق أن التقى الفريقان في موجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرز إبراهيم سعيد.

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.