الشرطة الإسرائيلية تمشط تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة عليها

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة :" نقوم بعمليات تمشيط في مواقع عدة في تل أبيب بحثًا عن شظايا صواريخ أطلقت من غزة وتم اعتراضها".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، في واشنطن، وناقش الجانبان جهود إطلاق سراح الأسرى الباقين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعرب بلينكن خلال اللقاء، عن "تقديره للجهود الحاسمة التي تبذلها قطر لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس، والهدنة الإنسانية الأخيرة في غزة"، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر.

وناقش الوزيران الحاجة لمنع انتشار نطاق النزاع، واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأتى اجتماعهما قبل لقاء بلينكن في وقت لاحق، اليوم الجمعة، مع وفد من الوزراء العرب.