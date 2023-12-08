عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تمشط تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة عليها

صدى البلد

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة :" نقوم بعمليات تمشيط في مواقع عدة في تل أبيب بحثًا عن شظايا صواريخ أطلقت من غزة وتم اعتراضها".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، في واشنطن، وناقش الجانبان جهود إطلاق سراح الأسرى الباقين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعرب بلينكن خلال اللقاء، عن "تقديره للجهود الحاسمة التي تبذلها قطر لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس، والهدنة الإنسانية الأخيرة في غزة"، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر.

وناقش الوزيران الحاجة لمنع انتشار نطاق النزاع، واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأتى اجتماعهما قبل لقاء بلينكن في وقت لاحق، اليوم الجمعة، مع وفد من الوزراء العرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

ترشيحاتنا

العدل في التعامل مع نفسية الأطفال والمراهقين على مائدة القومي لحقوق الإنسان

رونالدو وماني يقودان النصر أمام الرياض

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

رعد وبرق في كل مكان.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ

سجل هدفًا .. محمد شريف يقود الخليج للفوز على أبها بالدوري السعودي

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جنازة فلسطينية في الخليل ويصيب طفلا بالرصاص الحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ