عمرو زهران لاعب سلة الأهلي: الفوز بدوري المرتبط يمنحنا دوافع كبيرة

قال عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري المرتبط للمحترفين؛ يمنح الفريق دوافع ‏كبيرة في استكمال النجاحات خلال الموسم الجاري.‏

وأوضح أن الأهلي حصل على اللقب، بعد مشوار حافل، تخطى خلاله العديد من الفرق القوية، وهو ما يمنح اللقب أهمية ومكانة ‏خاصة.‏

وأضاف: «تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة تمثل لنا الكثير، والجهاز الفني طالبنا منذ بداية الموسم بأن نقاتل للفوز بكل ‏المواجهات، والحمد لله أننا حصدنا اللقب عن جدارة واستحقاق».‏

وأشار زهران إلى أن فريق «رجال السلة» يعتبر عائلة واحدة، والجميع يؤدي في الملعب على قلب رجل واحد من أجل إنهاء الموسم بأكبر ‏عدد من الألقاب لإسعاد الجماهير.