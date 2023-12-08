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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو زهران لاعب سلة الأهلي: الفوز بدوري المرتبط يمنحنا دوافع كبيرة

عمرو زهران لاعب الأهلي
عمرو زهران لاعب الأهلي

قال عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري المرتبط للمحترفين؛ يمنح الفريق دوافع ‏كبيرة في استكمال النجاحات خلال الموسم الجاري.‏ 

وأوضح أن الأهلي حصل على اللقب، بعد مشوار حافل، تخطى خلاله العديد من الفرق القوية، وهو ما يمنح اللقب أهمية ومكانة ‏خاصة.‏ 

وأضاف: «تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة تمثل لنا الكثير، والجهاز الفني طالبنا منذ بداية الموسم بأن نقاتل للفوز بكل ‏المواجهات، والحمد لله أننا حصدنا اللقب عن جدارة واستحقاق».‏ 

وأشار زهران إلى أن فريق «رجال السلة» يعتبر عائلة واحدة، والجميع يؤدي  في الملعب على قلب رجل واحد من أجل إنهاء الموسم بأكبر ‏عدد من الألقاب لإسعاد الجماهير.

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