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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

خضعت النجمة بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خللل إحيائها حفلا بالأمارات، وقد ظهرت بإطلالة خلابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي 

 

ظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستان طويل وكت باللون الأبيض ومزين بوردة كبيرة على أحد كتفي الفستان، ومزود بقطعة من على الظهر باللون الاسود .

 

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وقامت بلقيس فتحي برفع خصلات شعرها ألى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

 

وتزينت بلقيس فتحي بمجموعة مميزة ولافتة من الإكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين وخاتم من الألماس وساعة يد باللون الاسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

بلقيس فتحي 
بلقيس فتحي 
بلقيس فتحي 
بلقيس فتحي 
بلقيس بلقيس فتحى إطلالة بلقيس فتحي تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

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