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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمي نفسك من أمراض الرئة بالشتاء.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

5 مشروبات تقوي مناعتك
5 مشروبات تقوي مناعتك

لحماية نفسك من أمراض الرئة في فصل الشتاء وتقوية جهاز المناعة، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الوقائية وتناول مشروبات صحية. إليك 5 مشروبات تساعد في تعزيز مناعتك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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5 مشروبات تقوي مناعتك

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تعزز جهاز المناعة. كما أنه يحتوي على الكاتيكينات التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

العصائر الطبيعية: تناول العصائر الطبيعية المحضرة من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي والمضادات الأكسدة. فالفيتامين سي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات.

الزنجبيل والعسل: يعتبر شاي الزنجبيل بالعسل مشروبًا مفيدًا لتقوية المناعة وتهدئة الحلق. يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، بينما يساعد العسل في تهدئة الحلق وله خصائص مضادة للميكروبات.

العصائر الخضراء: استهلاك العصائر الخضراء مثل عصير السبانخ والكرفس والخيار والكرة البرية يوفر تغذية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. تساعد هذه العصائر في تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

الشوربة الدافئة: تناول الشوربة الدافئة، مثل شوربة الدجاج أو الخضروات، يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الحلق والجهاز التنفسي. إضافة الثوم والبصل إلى الشوربة قد يكون مفيدًا أيضًا، حيث يحتويان على مضادات حيوية طبيعية تعزز جهاز المناعة.

بالإضافة إلى تناول المشروبات المذكورة، يجب أيضًا ممارسة العادات الصحية العامة مثل غسل اليدين بشكل منتظم، تجنب الاحتكاك بالعينين والأنف والفم باليدين غير المغسولتين، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس. كما ينصح بتناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والبروتينات المغذية والحبوب الكاملة،وممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم والحد من التوتر والإجهاد.

مع ذلك، يجب العلم أن هذه الإجراءات لا تضمن بشكل كامل حمايةك من أمراض الرئة والعدوى، إذا كنت تشعر بأعراض مثل السعال الشديد، صعوبة التنفس، أو الحمى، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص الأمراض المحتملة وتوصية العلاج المناسب.

الشتاء فصل الشتاء تقوية جهاز المناعة 5 مشروبات تساعد في تعزيز مناعتك مضادات الأكسدة الشاى الأخضر الفواكه والخضروات الزنجبيل والعسل العصائر الخضراء الشوربة الدافئة

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