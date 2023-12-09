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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق مؤتمر شعبة الفصحى لليوم الواحد فى اتحاد كتاب مصر

صدى البلد

تقيم شعبة الفصحى باتحاد كتاب مصر مؤتمرها لليوم الواحد، تحت شعار "شعر الفصحى وثقافة المقاومة" دورة الدكتور كمال نشأت، وذلك اليوم السبت 9 ديسمبر الحالى، بمقر الاتحاد شارع حسن صبرى بالزمالك من الساعة الواحدة حتى الثانية ظهرًا.

جدول فعاليات المؤتمر

ويتم افتتاح المؤتمر بكلمة الأمين العام للمؤتمر الشاعر عاطف الجندى، ثم كلمة رئيس المؤتمر صلاح اللقانى، ليختتم لافتتاح بكلمة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر.

ومن الساعة الثانية حتى الثالثة عصرًا تبدأ الجلسة البحثية الأولى ويديرها الشاعر عصام بدر، ثم تقدم ندوة "الشعر المقاوم فى عالمنا العربى" يحاضرها الدكتور محمد عليوة، ثم" فلسطين فى عيون الشعراء" ويحاضر فيها الدكتور بسيم عبد العظيم، وتليها "فلسطين فى الأدب الأجنبى" يحاضر فيها الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ.

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ومن الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرًا تبدأ الجلسة البحثية الثانية "شهادات، ويديرها الشاعر محمود جمعة، ويتخللها شهادات لعدد من الشعراء وهم "محمد الوكيل و جمال ربيع وولبد العشرى".

ومن الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة والنصف مساء تعقد أمسية شعرية مفتوحة يديرها الشاعران فوزية شاهين وأحمد المغربى.

كتاب مصر اتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر شعر الفصحى

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