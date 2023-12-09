نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مشروب الدوم (العصير المصنوع من الرمان) يعتبر مفيدًا للصحة وقد يساهم في الوقاية من بعض الأمراض، إليك بعض المعلومات حول فوائد الدوم وعلاقته بالسرطان وأمراض القلب وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

البصل الأخضر هو نوع من البصل الذي يتم حصاده في مرحلة مبكرة قبل نضجه الكامل.

وهو يتميز بساقه الرقيقة والخضراء ورائحته القوية وطعمه الحار.

وهناك عدة أسباب تجعل البصل الأخضر مفضلًا للبعض في فصل الشتاء، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحساسية الصدرية.

على الرغم من أن هذه الطرق قد لا تكون قادرة على علاج الحساسية الصدرية بشكل كامل، إلا أنها قد تساهم في تقليل حدة الأعراض وتعزيز الراحة العامة.

إليك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن تجربتها وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها يمكن أن تزيد من أعراض الحساسية الصدرية لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك، يجب أن يتم تحديد الأطعمة المحتملة المسببة للحساسية بناءً على استجابة الجسم الفردية.

هناك بعض الأطعمة التي قد تكون جذور المشكلة لبعض الأشخاص وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

لحماية نفسك من أمراض الرئة في فصل الشتاء وتقوية جهاز المناعة، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الوقائية وتناول مشروبات صحية.

إليك 5 مشروبات تساعد في تعزيز مناعتك بحسب ما نشره موقع “هيلثي".