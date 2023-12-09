تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، عن رد الفعل بالأهلي عقب التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب: “مصدر بالأهلي جلسة هامة تجمع كولر وخالد بيبو قبل انطلاق مران الفريق اليوم”.

وتعادل الأهلي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة اُقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والذي انتهى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.