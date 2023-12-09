هيونداي تقدم سوناتا "فيس ليفت" 2024 .. بـ 885 ألف جنيه

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق الامريكي، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اسعار السيارة سوناتا "فيس ليفت" 2024 الجديدة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي.

هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

وتأتي السيارة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024 بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع مقاعد كهربائية التحكم، ومكيف هواء متعدد المناطق.

هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

وتعتمد السيارة على جنوط رياضية 17 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية عصرية وذات مظهر حاد، إلى جانب اضاءة LED، وباقة من تقنيات المساعدة مثل نظام تحديد المسار ورصد النقاط العمياء، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية، مع انظمة مكابح متطورة.

هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

القدرات الفنية للسيارة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

تأتي السيارة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 191 حصان، و422 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، وذلك لطرازات SEL غير الهجينة.

هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

وتقدم الطرازات الهجينة للنسخة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2 لتر، متنفس طبيعي بقوة اجمالية قدرها 192 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 6 نقلات.

هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

وتأتي السيارة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024 بالفئة N وهي الاعلى تجهيزًا، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر، مقترن بشاحن تيربو، يستطيع أن يولد قوة إجمالية قدرها 290 حصانا، و422 نيوتن متر، وناقل سرعات من 8 نقلات مزدوج القابض بقدرات أوتوماتيكية الحركة.

هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

اسعار السيارة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024

يتراوح سعر السيارة هيونداي سوناتا "فيس ليفت" 2024 في السوق الأمريكي بين 28,615 دولار و 36,065 دولار، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 884 ألف جنيه و929 ألف جنيه.