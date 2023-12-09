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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.ز أرخص سيارة بيجو 2024 في مصر.. شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. الأسعار الجديدة لـ جيتور

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

130 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 الجديدة في مصر

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال ديسمبر الجاري، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية قدرها 130 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

شهدت السيارة جاك j7 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، قدرها 40 الف جنيه شملت جميع الفئات، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و29.900 ألف جنيه للمرة الأولى منذ انطلاقها محليًا، لتكون هي اغلى سيارة تقدمها علامة جاك الصينية في مصر.

الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 5008 من جديد داخل السوق المحلي، حيث شهدت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الرياضية، زيادة إجمالية قدرها 130 الف جنيه، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و949 ألف و990 جنيه، حتى 2 مليون و259 ألف و990 جنيه، وهي أغلى سيارة تحمل شعار الأسد الفرنسي في مصر عن فئة الـ SUV.

150 ألف جنيه.. أسعار جيتور 2024 بعد زيادات ديسمبر

ارتفعت اسعار سيارات جيتور 2024 من جديد داخل السوق المصري، حيث شهدت النسخة جيتور داشينج زيادة اجمالية قدرها 130 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة، بالاضافة إلى النسخة جيتور X90 Plus والتي ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 150 الف جنيه.

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا، من اشهر سيارات السيدان الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، وظهرت احد اصداراتها للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط، واحتفاظها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

هيونداي تقدم سوناتا "فيس ليفت" 2024 .. بـ 885 ألف جنيه

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق الامريكي، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اسعار السيارة سوناتا "فيس ليفت" 2024 الجديدة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي.

فورد موستانج الكهربائية 2023 للبيع في مصر . كم سعرها؟

تمتلك إصدارات فورد موستانج، شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى الاداء القوي، إلى جانب القدرات العالية في التسارع والانطلاق، بالاضافة إلى التجهيزات التقنية، والشكل الخارجي الخاطف للانظار، حيث تمكنت هذه الطرازات من تحقيق ادوار البطولة في الكثير من الاعمال السينمائية.

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

تتوالى الزيادات السعرية الجديدة على طرازات شركة بيجو، وعلى الرغم من ذلك تبقى النسخة 301 هي الارخص سعرًا بين طرازات الاسد الفرنسي المطروحة في مصر، حتى بعد أن شهدت زيادة قدرت بـ 55 الف جنيه للفئة الاولى، و65 الف جنيه للفئة الثانية.

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