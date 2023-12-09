الزراعيين: تخريج دفعة جديدة من إخصائي إدارة المستشفيات وسلامة الأغذية

شهد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين حفل تخرج دفعة جديدة من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية في مجال ادارة المستشفيات والتحاليل الطبية وسلامة وجودة الغذاء وتدريب عمل بمستشفي الناس الخيري بمنطقة شبرا الخيمة مشيدا بدور مستشفي الناس كاحد افضل المستشفيات الخيرية وتتفوق علي مثيلاتها من المستشفيات المتميزة في مصر والشرق الأوسط التي تقدم خدمات بأعلي جودة خاصة للأطفال ومرضي القلب ومرضي الجهاز الهضمي من الحالات الحرجة بأعلي كفاءة.



وأضاف "خليفة" في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية التي نظمتها مستشفي الناس بحضور الدكتور أحمد الكردي مدير مركز التدريب والمهندس جمال أبوالمعاطي المنسق العام للدورات التدريبية والدكتور عبدالله إسماعيل سكرتير النقابة والدكتور عماد حمدي مدير الاغذية بالمستشفي والدكتورة منار مجدي مدير وحدة التغذية العلاجية وحاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفي الناس ان هذه الدورات تستهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين وتلبية احتياجات سوق العمل موضحا ان اجمالي عدد المتدربين في هذه الدورة بلغ 60 مهندسا من حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية وتعد اول تفعيل للتدريب العملي للخريجين من داخل المستشفيات علي تخصصات أخصائي تغذية واخصائي تحليل طبية واخصائي جودة وسلامة الغذاء واخصائي مكافحة آفات الصحة العامة خاصة في ظل تميز مستشفي الناس بانها حاصلة علي شهادة الجودة ايزو 22000 في المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء بما يمكن من تاهيل خريجين متميزين لخدمات كافة القطاعات الصحية والقطاعات الطبية وسلامة الغذاء موضحا أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الإختصاصات الأصيلة للنقابة وفقا للقانون .



واوضح نقيب الزراعيين إنه علي مدار سنوات ماضية لم يكن لدي النقابة مركز للتدريب رغم إمكانيات النقابة، وإن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية مشيرا الي إن نقابة الزراعيين لا تهدف من تنظيم هذه الدورات والبرامج إلي تحقيق أرباح منها،ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول علي فرصة عمل تناسب هذه البرامج.



وأشار «خليفة»، الي إن هذه الدورات التدريبية ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة للحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية موضحا إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة.



ولفت «خليفة»، إلي أنه تم الإستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها ان يكون المؤهل معتمدا من المجلس الاعلى للجامعات وبنطبق القانون وهو إن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور ، مشيرا إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتياز تقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.



وأوضح نقيب الزراعيين إن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصا من الدولة علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون بإعتباره إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدي الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.



وأشار «خليفة»، إلي أن ممارسة مهنة اخصائي تغذية تتم من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد إجتياز البرنامج التدريبي تشهد طلبا متزايدا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات اللاند سكيب مشيرا إلي إنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض ان يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وماهي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وان هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .