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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خصومة ثأرية.. حكم عاجل لمتهم في أحداث الصف

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، متهم في إعادة اجراءات محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بالقضية المعروفة بـ أحداث الصف بالحبس عام مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

الصف أحداث الصف الدائرة الثانية إرهاب المستشار حمادة الصاوى تبادل إطلاق النار خصومة ثأرية

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