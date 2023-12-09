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رئيس التحرير
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اقتصاد

تمهيدا لطرحها بالبورصة.. العاصمة الإدارية تتعاقد مع «جوب ماستر» لإعادة هيكلة الشركة

خالد عباس
خالد عباس

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية “ACUD” عن تعاقدها مع شركة “جوب ماستر” للقيام بمهام إعادة هيكلة الشركة.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية “ACUD”: “إن التعاقد مع شركة جوب ماستر يأتي في إطار خطة الشركة للتوسع والتطوير وإعادة الهيكلة، استعدادًا لطرحها في البورصة المصرية والبورصات العالمية، خاصة عقب النجاحات الكبيرة التي حققناها”.

وأكد “عباس”، أن هذه الخطوة الإستراتيجية تعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في القطاع العقاري في مصر من خلال تحقيق نتائج مالية إيجابية وإنجازات قوية على أرض الواقع.

وأكد أن الاستفادة من خبرة شركة “جوب ماستر” في مجال الاستشارات الإدارية وإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات عن طريق تحليل وتقييم البيئة التشغيلية وتوفير حلول الموارد البشرية، يعكس إيمان الشركة بأهمية تحسين الهيكل التنظيمي والتكنولوجي لتعزيز فاعلية الأعمال”.

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وتتجه العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نحو مرحلة جديدة من النمو والتقدم من خلال عقد هذه الاتفاقية، حيث إن إعادة هيكلة الشركة يعد خطوة إستراتيجية هامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في الأداء.

وأشار عباس ، إلى أنه سيتم  طرح حصة من شركة العاصمة الادارية الجديدة بالبورصة قبل منتصف 2024، موضحا إلى أنها حاليًا في مرحلة التجهيز لآليات القيد وفق متطلبات هيئة الرقابة المالية وقواعد القيد.

وقال عباس إن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرا إلى أن اجمالي أصول الشركة خلال العام المنقضي 2022 تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة بالبورصة تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه.

جدير بالذكر أنه كان قد تم تعيين شركة سي أي كابيتال مستشارا ماليا لشركة العاصمة الإدارية تمهيدا لطرحها بالبورصة.

ومن المتوقع فور طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية، سيكون هذا الطرح الأكبر في مصر على الإطلاق.

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