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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

يجبرهم على خلع ملابسهم.. الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدرسة شمال غزة ويعتقل النازحين

صدى البلد

أفاد تلفزيون فلسطين ، اليوم السبت، بحصار قوات الاحتلال إسرائيلية  للنازحين الذين لجأوا لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حصار مدرسة خليفة شمال قطاع غزة، واعتقل مجموعة من الشباب الفلسطيني النازحين ويجبرهم على خلع ملابسهم.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم السبت، عن خوضها لاشتباكات ومعارك ضارية مع قوات إسرائيلية غرب مخيم جباليا.

وقصفت كتائب القسام مجدداً تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقصفت  كتائب القسام  مستوطنة كيبوتس "ماغين"، وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقةٍ صاروخية.
في اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس.

ونشرت القسام صورة بعنوان "دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء". وأعلنت في بيان صادر، اليوم السبت، أنها دكت "تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون وقصفت كيبوتس مجين برشقةٍ صاروخية."

وفي بيان آخر، أعلنت القسام إحباط محاولة جيش الاحتلال، الوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة لديها، وإيقاع قوات الاحتلال المتقدمة بين قتيل وجريح، مؤكدة علي إصرارها على المضي في إفشال كل خطط جيش الاحتلال وأهدافه في قطاع غزة.

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