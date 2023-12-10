سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 10-12-2023

استقر سعر أدني أعيرة الذهب قيمة وهو عيار 14 الأقل فئة حوالي 1847 جنيه للبيع و 1860 جنيه للشراء، وذلك مع بداية تعاملات الأحد الموافق 10-12-2023 علي مستوي محلات الصاغة.

وسجل سعر المعدن الأصفر زيادة طفيفة لم تتخطى حاجز الـ 6 جنيهات في نهاية تعاملات أمس السبت داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب

وأظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة.



عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 2347 جنيه للبيع و 2391 جنيه للشراء

عيار 21



سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 2770 جنيه للبيع و 2790 جنيه للشراء

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3166 جنيه للبيع و 3189 جنيه للشراء





أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 98.454 ألف جنيه للبيع و 99.17 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وصل سعر الكيلو الذهب نحو 3.165 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22.16 ألف جنيه للبيع و 22.32 ألف جنيه للشراء.



3 عوامل تحدد سعر الذهب



وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب استثمار أمن بشرط أن يكون على المدى البعيد، وليس القريب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن السوق هو من يحدد سعر الذهب في مصر، موضحًا أن سوق الذهب هو أول سوق حر في تحديد الأسعار.

وأضاف إيهاب واصف، أن الذهب لا يفرض عليه تسعيرة جبرية، ولكن هناك أشياء تحدد سعر الذهب منها: سعر الذهب عالميا، وسعر صرف الجنيه للدولار، والعرض والطلب بالسوق.

ولفت إلي أن سعر الذهب عالميًا متقلب، بسبب التضخم، والأزمات التي يعاني منها العالم، "فيروس كورونا وبعدها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في غز حاليًا".

وأشار إلي أن المستثمر يذهب لـ شراء الذهب عندما يكون هناك مشكلات في العالم، ولذلك حدث مشكلات في سعر الذهب.

تراجع أسبوعي



وانخفضت أسعار الذهب عقب صدور بيانات الوظائف ‏في الولايات المتحدة والتي سجلت قراءة أفضل من المتوقع مما دفع عوائد سندات ‏الخزانة والدولار نحو الارتفاع.‏

وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة ‏‏1.6% أو بنحو ‏‎31.90‎‏ دولار لتغلق عند 2014.50 دولار للأوقية، وهو الإغلاق ‏الأدنى منذ 27 نوفمبر .‏

وعلى أساس أسبوعي، سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائر بنسبة 3.7% ‏هي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر.‏

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر انخفاضًا غير ‏متوقع في معدل البطالة حيث تراجعت البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9% ‏في الشهر السابق.‏

في المقابل، أضاف الاقتصاد الأميركي 199 ألف وظيفة، وهو ما يزيد قليلاً عن ‏تقديرات داو جونز البالغة 190 ألف وظيفة، ومتجاوزاً إضافة 150.000 وظيفة في ‏أكتوبر.‏

سعر السوق المحلي



وعلى سياق متصل قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2005 دولارات.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3212 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2780 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة بنحو 24 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2005 دولارات.

وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل صعود الدولار، بعد أن صعدت الأوقية بالبورصة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2152 دولار يوم الإثنين الماضي، بفعل تزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إضافة 199 ألف وظيفة، كما توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.

وتعد بيانات التوظيف أحد أهم المؤشرات لتراجع التضخم، ما يعزز مساعي الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، والوصول بمعدل التضخم إلى 2 %