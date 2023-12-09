محافظ كفرالشيخ يطلق إشارة التشغيل التجريبى لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية.. صور

أطلق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، السبت، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وأجرى محافظ كفرالشيخ، تجربة عملية حية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والأجهزة التنفيذية.

تابع محافظ كفر الشيخ، خلال هذه التجربة، الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها في 10,11,12 من شهر ديسمبر الجارى، لافتا إلى جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها غداً الأحد وعلى مدار 3 أيام متتالية، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر.

ولفت إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ مليونى و339 ألفاً و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مراكز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

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