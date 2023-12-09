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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية

مران الأهلي
مران الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.

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