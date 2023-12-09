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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رضا سليم ومحمود متولي برنامجهم التأهيلي مساء اليوم على ملعب مختتار التتش استعدادًا للعودة إلى المران الجماعي والمباريات مرة أخرى.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "رضا سليم ومتولي يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي"

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويلعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إذ يلتقي الفريق السعودي مع بطل نيوزلندا في الثامنة مساء يوم 12 من ديسمبر على أن يلعب الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي يوم 15 من الشهر ذاته.

 

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