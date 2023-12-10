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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يسجل هدف «نانت» الوحيد أمام باريس سان جيرمان «2-1» بالدوري

مصطفى محمد
مصطفى محمد

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب مضيفه فريق نانت بهدفين لهدف، وذلك ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من برادلي باركولا في الدقيقة 41، وراندال كولي مواني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وسجل الدولي المصري  مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي هدف فريقه الوحيد في مرمى  باريس سان جيرمان في الدقيقة 55.

تشكيل الفريقين

وكان قد أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة نانت، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

 

يبدأ باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل يضم كل من:

أرناو تيناس، حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هرنانديز، دانيلو، أوجارتي، فيتينيا، لي كانج، سولير، باركولا وكيليان مبابي.

 

في المقابل، يجلس على مقاعد البدلاء الثلاثي عثمان ديمبلي وكولو مواني وجونسالو راموس مع زاير إيمري، سكرينيار، ندور، أسينسيو، موكيلي، والحارس الشاب لويس موكيه.

أما بيري أريستوي مدرب نانت، سيبدأ المواجهة بكل من:

لافونت، دوفيرن، كاستيليتو، كوميرت، دوجلاس سواريز، موتوسامي، موسى سيسوكو، موليه، كوكو، موزيس سيمون، ومصطفى محمد.

يذكر أن بي إس جي يعتلي قمة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يحل نانت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

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