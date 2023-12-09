مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام باريس سان جيرمان.. التشكيل الرسمي للفريقين

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة نانت، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

يبدأ باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل يضم كل من:

أرناو تيناس، حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هرنانديز، دانيلو، أوجارتي، فيتينيا، لي كانج، سولير، باركولا وكيليان مبابي.

في المقابل، يجلس على مقاعد البدلاء الثلاثي عثمان ديمبلي وكولو مواني وجونسالو راموس مع زاير إيمري، سكرينيار، ندور، أسينسيو، موكيلي، والحارس الشاب لويس موكيه.

أما بيري أريستوي مدرب نانت، سيبدأ المواجهة بكل من:

لافونت، دوفيرن، كاستيليتو، كوميرت، دوجلاس سواريز، موتوسامي، موسى سيسوكو، موليه، كوكو، موزيس سيمون، ومصطفى محمد.

يذكر أن بي إس جي يعتلي قمة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يحل نانت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.