تعرف على تجهيزات الإسكندرية استعدادا لانتخابات الرئاسة

اليوم تجهيزات الانتخابات الرئاسية 2024 في الإسكندرية بالتحديد، حيث قامت الأجهزة المعنية بتأمين المقار الانتخابية ومحيطها بكل المستلزمات اللازمة لضمان راحة المواطنين وتسهيل عملية الانتخاب. تم توفير كافة الخدمات الضرورية لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بسهولة ويسر.

3 خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

تقدم هذه الخطوات بوضوح لتسهيل عملية الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية، وفقًا لتصريحات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي قام بتحديد الإجراءات التي ستُعزز تجربة المواطنين أثناء الانتخابات:

توفير راحة لذوي الهمم وكبار السن

تمثل أحد أهم الأولويات في هذه الانتخابات توفير مقاعد وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن. يهدف هذا التدبير إلى راحتهم أثناء انتظار دورهم خلال الازدحام، مع منحهم الأولوية في الدخول لتسهيل وتسريع عملية التصويت.

الحفاظ على بيئة نظيفة

تركز هذه الخطوة على توفير بيئة نظيفة في محيط المقار الانتخابية، حيث يتم تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في المناطق المحيطة بالمقار وفي الطرق المؤدية إليها. هذا يسهم في توفير تجربة انتخابية سلسة وخالية من العوائق.

توفير حرم آمن للتصويت

تعمل الأجهزة المعنية على توفير حرم آمن لكل لجنة انتخابية، حيث يُخصص مكان محكم لتأمين صناديق الاقتراع. يتم التأكد من توفير مصادر التهوية والإضاءة المناسبة، بالإضافة إلى وجود طفايات حريق بالتعاون مع الحماية المدنية. كما يتم إجراء صيانة دورية لضمان استعداد كامل لهذه الأمور.

استعدادات الإسكندرية للانتخابات

تكشف الإجراءات السابقة عن درجة استعداد الإسكندرية لاستقبال الاستحقاق الدستوري الهام. تم رفع كفاءة محيط المدارس التي تعتبر مواقع للانتخابات، وتعزيز جاهزية اللجان الانتخابية لضمان تسيير العملية بشكل فعال.

تمت تجهيز المقار الانتخابية بمصادر التهوية والإضاءة المناسبة، وتم فحص وجاهزية طفايات الحريق بالتعاون مع الحماية المدنية. يشمل التحضير أيضًا التأكد من توفير مصدر كهرباء احتياطي لضمان استمرارية سير العملية الانتخابية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التفاعل الفعّال مع توجيهات الهيئة العليا للانتخابات، حيث يتم التأكيد على أهمية تأمين بيئة مناسبة للمواطنين لممارسة حقوقهم الديمقراطية بحرية وسهولة.

بهذا، تكون الإسكندرية قد أعدت بكل دقة واهتمام لاستضافة الانتخابات الرئاسية 2024. نأمل أن تكون هذه الإجراءات تسهم في تحقيق تجربة انتخابية فعّالة وخالية من المعوقات للمواطنين.