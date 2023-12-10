عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: توثيق أواصر التعاون مع الأكاديميات وجهات البحث العلمي لمواجهة التحديات المحلية والعالمية

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك لبحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، وذلك بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28، المنعقدة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

أكدت وزيرة البيئة على أن وزارة البيئة تعي أهمية البحث العلمي والكيانات التعليمية لدعم العمل البيئي، حيث نعمل على الاستفادة من خبرات أستاذة الأكاديمية وابتكارات طلابها في عدد من المجالات، وذلك من خلال المشروعات البحثية والتطبيقية فى المجال البيئى والتى تشمل موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والنقل المستدام.

 

وأشادت وزيرة البيئة بالإجراءات التى اتخذتها الأكاديمية لدمج البعد البيئي، سواء من خلال الأبنية التعليمية أو من خلال تدريب الطلبة بالأكاديمية، كما أشادت بدور الأكاديمية فى دمج الطلاب فى الإجراءات التطبيقية بمختلف الكليات والتخصصات، والمساهمة في تمكين الشباب في المشروعات البيئية.

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، للعمل على تحقيق التوازن البيئي للموارد الطبيعية، والتكامل بين البحث العلمي والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع الأكاديميات وجهات البحث العلمي للاستفادة منها وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية على أساس علمي لتحقيق الرؤى والأهداف القومية وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى تسهيل المفاوضات بشأن مواجهة خطر التغيرات المناخية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030، معربا عن امتنانه لجهود وزارة البيئة فى خدمة العمل البيئى ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وكافة الافكار والابتكارات الشبابية التى تخدم العمل البيئي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

أهالي إمبابة يحتشدون أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

وفد البرلمان الأورومتوسطي يرافق النائب محمد أبو العينين في مسيرة حاشدة بالجيزة

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد

وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

وزير التنمية المحلية عقب الإدلاء بصوته : توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين

الشباب يتصدرون المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ