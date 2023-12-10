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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الثلاثاء المقبل.. 5 وزراء يفتتحون الدورة الثامنة لمعرض فوود افريكا

صدى البلد

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى يوم الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900  شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى .

وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض – ان المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض  "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة الى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " و المتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناح دولى ، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام .

وأوضحت قابيل ، أنه يشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية والتى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة و الجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض ، ومن بينها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو ، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية -  جى أى زد ، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية و مركز تحديث الصناعة و مبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة و مبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية و مشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين ، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى و مسابقة البريستا ( فنون القهوة) ، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصناعة والزراعة الى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية و التشبيك مع المشترين الدوليين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وغرفة الصناعات الغذائية ، وهيئة سلامة الغذاء ، وجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية ، وجهاز التمثيل التجارى ، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى .

ومن ابرزالدول المشاركة  فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن . 

 

فوود أفريكا علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية

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