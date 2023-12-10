عرس ديمقراطي.. رئيس البرلمان العربي يترأس اجتماع بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشددًا على حيادية البرلمان العربي ومتابعة الانتخابات بمهنية غير مسيسة، مشيدا بالخطة والرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات والتي تسير في حياد تام مع كافة المرشحين، حيث أن المواطن المصري يدلي بصوته بحرية ودون أي عائق وهو ما يؤكد على نزاهة الانتخابات المصرية.



جاء ذلك خلال ترؤس رئيس البرلمان العربي اجتماعا مع أعضاء بعثة البرلمان العربي التي ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023م، وذلك لمتابعة خطة تحرك أعضاء البعثة لتغطية أكبر عدد من مراكز الاقتراع في المحافظات المصرية، ووضع اللمسات النهائية لخطة تحرك البعثة البرلمانية العربية في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية.



وأكد رئيس البرلمان العربي العربي، أهمية متابعة هذا العرس الديمقراطي الهام الذي تعيشه مصر، موضحا أن البرلمان العربي سخر كافة إمكانياته لكي تقوم البعثة بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

واستعرض "العسومي" الخطة التي وضعها البرلمان العربي لمتابعة هذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع البعثة إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها، ومتابعة كافة الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية وصولا إلى إعلان النتيجة، تمهيدا لرفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

