مسيرة حاشدة بالمنتزه بالإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

نظم المئات من أبناء محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، مسيرة حاشدة بمنطقة المنتزه جابت مختلف شوارع المعمورة والمنتزه، من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحمل المشاركون من أبناء محافظة الإسكندرية أعلام مصر ومرددين هتافات حماسية من أجل حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والنزول للتصويت خلال مسيراتهم التي خرجت من منطقة المندرة شرقي المحافظة

وقد انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، الإنتخابات الرئاسية في 533 لجنة موزعين على جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسكندرية.

تجدر الإشارة أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي و اللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.