عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة حاشدة بالمنتزه بالإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

مسيرة حاشدة لحث المواطنين
مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

 

نظم المئات من أبناء محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، مسيرة حاشدة بمنطقة المنتزه جابت مختلف شوارع المعمورة والمنتزه، من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. 

وحمل المشاركون من أبناء محافظة الإسكندرية أعلام مصر ومرددين هتافات حماسية من أجل حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والنزول للتصويت خلال مسيراتهم التي خرجت من منطقة المندرة شرقي المحافظة

وقد انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، الإنتخابات الرئاسية في 533 لجنة موزعين على جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسكندرية.

تجدر الإشارة  أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي و اللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الدوائر الانتخابية الرئاسية 2024 المراكز الانتخابية اللجان الفرعية المشاركة الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

بسبب صواريخ المقاومة.. تفعيل مزيد من صافرات الانذار في مستوطنة مأهولة بجنود الاحتلال

أمين صندوق الزمالك على عربة فول بعد تصويته في الانتخابات | فيديو

أطول شاب في مصر يحرص على الإدلاء بصوته بالانتخابات

تعجرف وتعسف.. كوريا الشمالية تشن هجومًا عنيفا على أمريكا بعد استخدامها الفيتو

رئيس الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس اتحاد كرة القدم يدلى بصوته بالأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يغنى مع المواطنين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حسن شاكوش وتامر عبد المنعم وصبري فواز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ