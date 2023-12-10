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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حضور قوي للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

شهدت الساعات الاولى من الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا في مدارس حلوان ، حيث كان للشباب والنساء دور كبير .

كما ظهر العديد من الاطفال الذين حرصوا على المشاركة مع اهاليهم خلال العرس الانتخابي والذي يشهد حاليا اقبالا غير مسبوقا.

قام اللواء حسام طوبار رئيس حي حلــــــــــــوان وجميع الاجهزة المعنية بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق حي حلــــــــــــوان لتأكد من انتظام العملية الانتخابية والتأكد من حضور القضاه والتأكد على عدم وجود أى مخلفات أو قمامة أو اشغالات او أى معوقات تعوق العملية الانتخابية أمام المقرات .

الانتخابات الرئاسية:

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

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