فتح الله فوزي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعزز مبدأ الديمقراطية

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، أن المشاركة في العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وقال فوزي ان الجمعية تدعو أعضاءها المصريين والعاملين بشركات الأعضاء للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا الي ان هناك العديد من الجوانب الإيجابية نتيجة المشاركة الفعالة من أهمها تعزيز الديمقراطية، مشيرا الي ان المشاركة في الانتخابات تعزز مبدأ الديمقراطية وتساهم في تحقيق إرادة الشعب والحفاظ على حقوقهم والمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم بالإضافة الي المشاركة في التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المهندس فتح الله فوزي ان المشاركة في الانتخابات تعزز الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية ما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.