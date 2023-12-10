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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل احتفال الفنان يحيى خليل بعيد ميلاده الـ 80 مع جمهوره| الجمعة

يحيى خليل
يحيى خليل

يستعد الموسيقار يحيى خليل لإحياء حفلا موسيقيا مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.


ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويأتي هذا الحفل بعد أيام من احتفال الموسيقار الكبير بعيد ميلاده ال٨٠، لذلك حرص يحيى خليل على دعوة جمهوره لحضور الحفل، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "عايز أشوفكم كلكم يوم الجمعة الجاية بحفلتى بالأوبرا المود عايز كدة".

 

وكانت دار الأوبرا المصرية قد طرحت التذاكر للجمهور بفئة واحدة وجاءت بسعر 210 جنيهات.

 

ويجهز خليل لجمهوره برنامجا فنيا مميزا لتقديمه خلال الحفل، يضم مجموعة من أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

 
يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

 

وقدم "خليل" مع فرقته مئات الحفلات في العديد من البلدان منها "إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا" وغيرها، ليصبح رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.

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