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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مونديال الأندية.. رعب في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجمه

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب لوتون تاون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي بي سي": “قدمنا مستوى رائعا بعد ما حدث في النتائج الأخيرة، استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبشكل عام كانت المواجهة بمثابة اختبار جيد واللاعبون أظهروا رد الفعل الضروري، وهذا تحد”.

وأضاف: "اللاعبون كانوا حاضرين من خلال الركض والقتال، أنا فخور بسلوكهم، ولعبنا بصورة أفضل في الشوط الأول، ولكن نحن بحاجة إلى تسجيل الأهداف، ولم نسجلها".

وعلق على غياب إيرلينج هالاند: "لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم، سنتابع الوضع يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية". 

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