قيادي بـ"مستقبل وطن": إقبال الناخبين على اللجان يعكس سعي المصريين لبناء وطنهم

أكد المهندس أحمد مسعود أمين العمل الجماهيري بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإقبال الكبير من المواطنين علي اللجان الانتخابية يدل علي حرصهم علي بناء وطنهم واختيار رئيسهم بكل ديمقراطية، لافتا إلي أن الاصطفاف الوطني والإلتفاف خلف الدولة المصرية هو حائط الصد الأول في مواجهة مخططات قوى الشر التي تستهدف النيل من مصر.

وأشار “مسعود” في تصريحات له اليوم، إلي أن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية جديدة تعكس تطورا ملحوظا في دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، حيث تشهد الانتخابات مشاركة حزبية مميزة في ظل ترشح عدد من رؤساء أحزاب على منصب رئيس الجمهورية.



وتابع مسعود : إن الإقبال الكثيف من جانب المصريين على لجان الاقتراع يعكس حرص المصريين على مستقبل وطنهم في ظل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية.



وطالب جميع المواطنين بضرورة استكمال هذا العرس الديمقراطي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.