رشا مجدي: المصريون بالداخل يستكملون ما فعله المواطنون بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مشهد المصريين أمام اللجان الانتخابية أمس كان مفرحا، وقبلها كان المشهد في الانتخابات الرئاسية بالخارج، مميزة لـ الغاية.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن المصريين في الخارج صنعوا ملحمة وطنية أمام العالم، وأيضًا المصريين في الداخل قاموا باستكمال ما بدأ في الخارج.

ولفتت إلى أن الجميع يختار قائد لـ المرحلة المقبلة، لآن الفترة المقبلة هناك تحديات كثيرة بالخارج، وعلى الجميع أن يختار الرئيس.

وأشارت إلي أن هذه الفترة فارقة في تاريخ مصر، وأن من يشارك في الانتخابات الرئاسية، هو يقف بجانب الدولة، ولذلك كل شخص حر في اختيار من يريد، وفي صناعة القرار.

وأوضحت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تكون من جميع الأعمال، ومن المسلمين والمسحيين.