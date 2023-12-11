مايكروسوفت تطلق تطبيقا لمساعدة المكفوفين على الموبايل

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق "سيينغ أيه.آي" لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على نظام تشغيل أندرويد. ويأتي هذا الإطلاق بعد أن كان التطبيق متاحًا فقط لأجهزة آيفون وآيباد التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس.

يعتمد تطبيق "سيينغ أيه.آي" على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لوصف الأماكن والأشياء المحيطة بالمستخدم بطريقة مسموعة، كما يمكنه قراءة النصوص ووصف الصور. ويحتوي التطبيق على عدة فئات للمهام المختلفة، مثل:

قراءة النص بصوت مرتفع بمجرد وضعه أمام الكاميرا.

تحديد هوية الأشخاص المحيطين بالشخص بمجرد وقوع الكاميرا على وجوههم.

تحديد أوراق العملة التي يتعامل معها المستخدم.

وصف مكان تم التقاط صورة فوتوغرافية له.

ويمكن للمستخدم أيضًا تحريك أصبعه على الشاشة أثناء عرض الصورة لمعرفة مكان العناصر المختلفة الموجودة فيها. كما يمكن للتطبيق قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد وتحديد الألوان.

ويأتي إطلاق نسخة أندرويد من التطبيق في إطار جهود مايكروسوفت لجعل التكنولوجيا أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب ثاقب شيخ، مبتكر التطبيق، فإن هناك أكثر من 3 مليارات مستخدم لأجهزة أندرويد في العالم، وإطلاق التطبيق على هذا النظام سيتيح للكثيرين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر القدرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في حياتهم اليومية.

وقال شيخ في منشور عبر الإنترنت: "لدينا أكثر من 3 مليارات مستخدم لأجهزة أندرويد في العالم. وتوفير تطبيق سيينغ أيه.آي على هذا النظام سيتيح للكثيرين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر القدرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في حياتهم اليومية. كما سيتم إطلاق إصدارات جديدة منه، مع مواصلة الاعتماد على تقييمات وآراء المستخدمين لإضافة المزيد من التحسينات إلى الإصدارات المستقبلية".

يُعد تطبيق "سيينغ أيه.آي" منصة مهمة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمجموعة من المهام اليومية. ويأتي إطلاق النسخة الجديدة لنظام أندرويد ليوسع نطاق الوصول إلى هذه المنصة لتشمل شريحة أكبر من المستخدمين.

ويمكن تنزيل تطبيق "سيينغ أيه.آي" مجانًا من متجر التطبيقات بلاي ستور.